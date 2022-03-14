Malatya'da kar nedeniyle 80 mahallenin yolu kapandı
AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da kar nedeniyle 80 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.
Malatya'da kar nedeniyle 80 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Kale'de 20, Akçadağ'da 14, Doğanşehir'de 13, Pütürge'de 12, Yeşilyurt'ta 7, Yazıhan'da 6, Doğanyol'da 5 ve Battalgazi'de 3 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.
Ulaşımın sağlanabilmesi için ekiplerin başlattığı çalışmalar sürüyor.
AA / Volkan Kaşik - Güncel