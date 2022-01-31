Malatya'da kar nedeniyle 57 mahallenin yolu kapandı

KULUNCAK, MALATYA (AA) - Malatya'da kar nedeniyle 57 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akçadağ'da 34, Pütürge'de 8, Battalgazi'de 5, Kuluncak ve Kale'de dörder, Doğanyol'da ise 2 mahallenin yolu kapandı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.