Malatya'da kar nedeniyle 542 mahallenin yolu kapandı - Haberler
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Malatya'da kar nedeniyle 542 mahallenin yolu kapandı

Malatya'da kar nedeniyle 542 mahallenin yolu kapandı

Malatya'da kar nedeniyle 542 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Malatya'da kar nedeniyle 542 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akçadağ'da 72, Darende'de 67, Pütürge'de 64, Hekimhan'da 50, Arguvan'da 45, Arapgir'de 42, Battalgazi'de 39, Yeşilyurt'ta 37, Doğanşehir'de 36, Yazıhan'da 31, Kale'de 22, Kuluncak'ta 21, Doğanyol'da 16 mahallenin yolu kapandı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Doğanşehir, Yeşilyurt, Malatya, kar, Güncel, Haber

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