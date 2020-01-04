Malatya'da kar nedeniyle 51 kırsal mahalleye ulaşılamıyor
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Malatya'da kar nedeniyle 51 kırsal mahalleye ulaşılamıyor

Malatya'da kar ve tipi nedeniyle 51 kırsal mahallenin yolunun kapalı olduğu bildirildi.

04.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:45
Malatya'da kar nedeniyle 51 kırsal mahalleye ulaşılamıyor

'da kar ve tipi nedeniyle 51 kırsal mahallenin yolunun kapalı olduğu bildirildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, en fazla kapalı yol ilçesinde bulunuyor. Pütürge'de 25, Arapgir'de 15, Kale ve Arguvan'da 4, Battalgazi'de 2 ve Kuluncak'ta 1 olmak üzere toplam 51 köye ulaşım sağlanamıyor.


Büyükşehir Belediyesi'nin 27 ekiple birlikte, kar ve tipi nedeniyle kapalı olan kırsal mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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