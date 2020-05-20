Malatya'da kapalı caddeler 21 Mayıs'ta açılıyor
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Malatya'da kapalı caddeler 21 Mayıs'ta açılıyor

Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında araç trafiğine kapatılan caddeler 21 Mayıs'ta açılıyor.

Malatya'da kapalı caddeler 21 Mayıs'ta açılıyor
20.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:15

Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında araç trafiğine kapatılan caddeler 21 Mayıs'ta açılıyor. Kalabalık yerlerde maske zorunlu hale getirildi.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2 Nisan 2020 tarih ve 2020/23 ile 11.04.2020 tarih ve 2020/38 no'lu kararlarıyla; İlimiz merkezinde bulunan İnönü Caddesi ve Atatürk (Kışla) Caddesinin tamamı, Aslantepe (Akpınar) Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Turgut Temelli Alt Kavşağı, Halep Caddesi, Yeni Boztepe Caddesi, Çevre yolu yan yoldan Şire Pazarı, Kasap Pazarı istikametine çıkan tüm sokaklar ve Sivas Caddesinden Aslantepe Caddesi ile Cezmi Kartay Caddesine çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapatılmıştı. Ancak, araç trafiğine kapatılan cadde ve sokaklar ile bağlantılı olan ara cadde ve sokakların havaların ısınmasıyla birlikte yaya ve araç trafiği yönünden aşırı yoğun hale gelmesi ve bunun da söz konusu sokaklarda aşırı insan kalabalığı oluşmasına ve sosyal mesafe kuralınım ihlal edilmesine neden olduğu değerlendirildiğinden 21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 00: 00'dan itibaren söz konusu karada belirtilen cadde ve sokakların araç trafiğine açılmasına karar verilmiştir" denildi.

KALABALIK YERLERDE MASKE ZORUNLU

Açıklamada, "Kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla meydanlarda, caddelerde, otobüs ve minibüs duraklarındaki bekleme alanlarında ve vatandaşlarımızın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde, ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Bu arada, berberlerin çalışma saatleri de değiştirildi. Açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 6 Mayıs 2020 tarih ve 2020/58 no'lu kararıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebileceği belirlenmiştir.

Ancak, Ramazan Bayramı öncesinde berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirildiğinden 20, 21 ve 22 Mayıs 2020 tarihlerine mahsus olmak üzere çalışma saatlerinin 08.00-23.00 olarak düzenlenmesine, söz konusu iş yerlerinin diğer zamanlarda 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmesine karar verildi" şeklinde ibareler kullanıldı.

Belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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