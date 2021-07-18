Malatya'da kamyonette 206 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Malatya'da kamyonette 206 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Malatya'da kamyonette 206 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da kamyonette yapılan aramada gümrük kacağı 206 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da kamyonette yapılan aramada gümrük kacağı 206 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında batı illerine seyahat eden bir kamyoneti kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 206 kilogram bandrolsüz ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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