Malatya'da kamyonetle yolcu minibüsü çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamyonetle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamyonetle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehti Öztürk idaresindeki 44 KY 342 plakalı kamyonet İlhan Deniz Bulvarı'nda Halil Akbulut yönetimindeki 44 J 5147 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Hacı Halil Öztürk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.