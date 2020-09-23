Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

23.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:08
Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mustafa Uyanık idaresindeki 50 AZ 107 plakalı kamyonet ile Burak Durmaz yönetimindeki 41 VH 797 plakalı otomobil Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan ilçesi girişinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Hüseyin Aygün, Alaattin Uğuroğlu, Derya Durmaz, Fatma ve Seher Güler yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yazıhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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