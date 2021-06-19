Malatya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
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Malatya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Malatya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

R.D. idaresindeki 44 ACN 609 plakalı kamyonet, Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki B.Ç. ve D.D. 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Malatya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Malatya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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