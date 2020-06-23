Malatya'da kamyonet direğe çarptı: 2 yaralı
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Malatya'da kamyonet direğe çarptı: 2 yaralı

Malatya'da kamyonetin direğe çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Malatya'da kamyonet direğe çarptı: 2 yaralı
23.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:06

Malatya'da kamyonetin direğe çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. (56) idaresindeki 44 PV 112 plakalı kamyonet, Akçadağ ilçesi Develi Kavşağı'nda yön levha direğine çarptı.

Kazada, sürücü M.Ö. ile araçtaki Z.O. (56) yaralandı.

Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Z.O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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