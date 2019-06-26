Malatya'da kamyonet dereye devrildi: 2 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya-Sivas kara yolunun Hasançelebi mevkisinde Hasan Kaldırım yönetimindeki 23 VK 128 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kuruçay Deresi'ne devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Melisa Yıldırım olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA