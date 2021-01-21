Malatya'da kamu kurumundan 50 bin liralık kurşun levhaları çalan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da kamu kurumunun bahçesinden kurşun levhaları çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait bahçe kısmında bulunan 50 bin lira değerinde kurşun levhaları çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği E.Ç. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Çalınan malzemeyi satın alan M.Y. hakkında ise "suç eşyasını satın almaktan" adli işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik