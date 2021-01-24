Malatya'da kalp krizi sonucu ölen avcının cenazesine karla mücadele sonrası ulaşıldı
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Malatya'da kalp krizi sonucu ölen avcının cenazesine karla mücadele sonrası ulaşıldı

24.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:53
Malatya'da kalp krizi sonucu ölen avcının cenazesine karla mücadele sonrası ulaşıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden avcının cenazesine, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sonrası ulaşıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden avcının cenazesine, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sonrası ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Porga Mahallesi Üçgöze mevkisine ava giden Mehmet Tosun (53), kalp krizi geçirdi. Tosun'un yanında bulunan arkadaşının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama kurtarma ve jandarma ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Kar nedeniyle kapanan yol Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Sağlık ekipleri, yolun açılmasının ardından ulaşılan Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ile jandarma ekipleri, Tosun'un cansız bedenini dağlık bölgeden sedyeyle indirdi. Cenaze, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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