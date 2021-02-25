Malatya'da kalp krizi geçiren 112 Acil Servis personeli, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Malatya'da kalp krizi geçiren 112 Acil Servis personeli, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

25.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:10
Malatya'da kalp krizi geçiren 112 Acil Servis personeli, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 112 Acil Servis personeli, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 112 Acil Servis personeli, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Abdurrahman K. (52) kalp krizi şüphesiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesine başvurdu. Doktorların kalp krizi teşhisi koydukları hasta için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulunuldu.

İlçe şehir stadına inen ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sağlık personeli, tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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