Malatya'da kalkınma konferansı

23.09.2019 13:57

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansındaki en önemli amaçlarından bir tanesinin, dünyadaki genel trendleri Malatya'ya ve TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Bölgesine taşımak olduğunu söyledi.



Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde Malatya'da 26-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansına ilişkin açıklamalarda bulunan Yoğunlu, Kalkınma Konferansının Fırat Kalkınma Ajansının gelenekselleşen programlarından biri haline geldiğini söyledi.



Yoğunlu, kurum olarak TRB1 bölgesinde bulunan üniversitelerle birlikte 2011 yılından itibaren Kalkınma Konferansları düzenlemeye başladıklarını hatırlatarak, "Bu konferansların ilkini 2011 yılında Malatya'da İnönü Üniversitemiz ile birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra iki yılda bir tekrar etmeye başladık. Bölgesel Kalkınma Konferansımız ulusal ve uluslararası anlamda gerek akademi dünyasında gerek bürokraside yerel yönetim ve yerel kalkınma çalışan bürokrat ve uzmanlarımız tarafından bir marka haline getirildi. 2013 yılında Elazığ'da Fırat Üniversitemizle birlikte, 2015 yılında Bingöl'de, Bingöl Üniversitemizle birlikte, 2017 yılında da Munzur Üniversitemizle birlikte Tunceli'de gerçekleştirmiş olduk. Bu yılda ilimizde yeni açılan gerçekten önemli bir vizyonla ilimize katkıda bulunacağını öngördüğümüz Malatya Turgut Özal Üniversitemizle birlikte konferansımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de bulunan 26 Kalkınma Ajansının kuruldukları bölgelerde yerel kalkınmayı, bölgesel gelişmeyi sağlamaya yönelik bölgelerindeki paydaşlarla, kamu kurumları ve özel sektörle birlikte sosyal ve ekonomik gelişmeye, ekonomik kalkınmaya, büyümeye yönelik projeler yürüttüklerini belirten Yoğunlu, daha sonra şunları belirtti:



"Bölgelerinde bir takım planlama faaliyetleri, sektörel ve mekansal faaliyetler yürütüyorlar. Biz bunların akademik çevre tarafından yine politika uygulayıcıları tarafından yapılan çalışmalarında belli bir ortamda, belli bir düzende, belli bir metolojide uluslararası alanda tartışılmasını ve bölgemize yine ülkemize yerel kalkınma bölgesel gelişme açısından bir bilgi birikimi, bir bilgi platformu oluşturulması amacıyla bu konferansları devam ettiriyoruz."



Yoğunlu, 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün himayelerinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bölgesel kalkınma konferansı süresince akademisyenlerimizin hazırlamış olduğu belli temalara göre bölgesel gelişmenin alt temalarına göre alt sektörlerine göre bilgilerini dinlemiş olacağız. Yine ulusal ve uluslararası alanda bölgesel gelişmeyle ilgili çalışmalar yapan yine bölgesel gelişmeyle ilgili, yerel kalkınmayla ilgili yeni trendleri ülkemize, bölgemize ve ilimize sunacak önemli kişileri konuk edeceğiz. Ayrıca akademisyenlerin dışında da yerel kalkınmayla ilgili mekansal planlamalarla ilgili hususi bilimsel çalışmaları olanları da burada konuk etmiş olacağız. Bir nevi bura yerel kalkınmanın, bölgesel gelişmenin tartışıldığı bir platform haline gelecek" şeklinde konuştu.



İki gün sürecek konferansta yerel kalkınmanın tartışılacağını kaydeden Yoğunlu, "Burada en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de dünyadaki bölgesel gelişmeye ilişkin genel trendleri ilimize ve bölgemize taşımak. Ülkemize taşımak. Çünkü yerel kalkınmanın ulusal kalkınmaya, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya gerçekten çok önemli bir etkisi var. Yerel paydaşlarımızı güçlendirdikçe bu bilgileri dünyadan getirdikçe bu bilgilerin farkındalığını arttırdıkça gerçekten ulusal kalkınmamıza ulusal olarak belirlenen stratejilere önemli bir katkısı oluyor" ifadelerini kullandı.



Yoğunlu, konferansın sonunda önemli bir akademik ve politika yapıcı olarak önemli çalışmalar ortaya koyacaklarına belirterek, "Biz bunları kitap haline getiriyoruz. Devletimizin çeşitli kurumlarının bölgelerde yapacağı çalışmalara önemli bir altlık oluşturduğunu düşünüyorum. İnşallah 5. Bölgesel Kalkınma Konferansımızda da buna yönelik 200 bildirimiz olacak. Sunumlarımız İngilizce ve Türkçe olacak. Konferansımız uluslararası alanda gerçekleşiyor ve uluslararası katılımcılarda bulunuyor. Ben beşincisini düzenleyeceğimiz bölgesel kalkınma konferansımızın başta Malatya'mız olmak üzere bölgemize, ülkemize, hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle de Malatya'da, bölgemizdeki üniversitelerde, kamu kurumlarında ve özel sektörümüzdeki ilgilileri de 26-28 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz konferansa davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA