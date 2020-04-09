Malatya'da kalaşnikof ve uzun namlulu tam otomatik silah bulundu Malatya'da, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlının sakladığı kalaşnikof ve "CZ Model 25" marka uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi.

Malatya'da, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlının sakladığı kalaşnikof ve "CZ Model 25" marka uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 28 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe "silah ticareti yapmak" suçundan tutuklanan zanlı A.U'nun silahları sakladığı yerde arama gerçekleştirildi.

Aramada, kalaşnikof ve "CZ Model 25" marka uzun namlulu tam otomatik silah ile bu silahlara ait 2 şarjör ve 26 mermi bulundu.

Kaynak: AA