Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı

04.11.2019 16:38

Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine elektronik kelepçe anlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme Merkezince kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında elektronik kelepçe hakkında seminer verildi.

İl Müdürlüğünün salonunda düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, kadına yönelik şiddetin önemli bir insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddet, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda yerlerini alma haklarından çeşitli biçimlerde yoksun kalmalarına, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına, sakat kalmalarına ve hatta yaşamlarını yitirmelerine neden olmaktadır. Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilmez olduğu inancıyla kadına yönelik şiddetle mücadele yasal çalışmaları, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir."

Bulut'un konuşmasının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü uzman yardımcıları Aslıhan Doğan ve Çağrı Ciltaş tarafından katılımcılara elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA