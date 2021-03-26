Malatya'da kaçakçılıkla mücadele
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Malatya'da kaçakçılıkla mücadele

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da kaçakçılıkla mücadele

Malatya'da gümrük kaçağı 5 bin 580 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Malatya'da gümrük kaçağı 5 bin 580 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde bir şüphelinin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı sattığını belirledi.

İpek Caddesi'nde şüphelinin aracını durduran ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı 5 bin 580 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Şüpheliye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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