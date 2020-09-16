Malatya'da kaçakçılık operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 22 bin 55 sigara sarma kağıdıyla 659 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Malatya'da kaçakçılık operasyonu
16.09.2020 19:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:46

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 22 bin 55 sigara sarma kağıdıyla 659 güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmasında İ.Y'nin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı getirdiği belirlendi.

İ.Y'ye ait depoya operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 22 bin 55 sigara sarma kağıdıyla 659 güneş gözlüğü ele geçirdi.

İ.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mike Pompeo Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı Tuna Kiremitçi
Spor Sörloth Arda Turan Tamer Tuna Josef De Souza Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Erkek Bursa Meriç Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da kaçakçılık operasyonu - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 19:48:28. #1.15#
title