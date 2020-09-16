Malatya'da kaçakçılık operasyonu Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 22 bin 55 sigara sarma kağıdıyla 659 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 22 bin 55 sigara sarma kağıdıyla 659 güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmasında İ.Y'nin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı getirdiği belirlendi.

İ.Y'ye ait depoya operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 22 bin 55 sigara sarma kağıdıyla 659 güneş gözlüğü ele geçirdi.

İ.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA