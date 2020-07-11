Malatya'da kaçakçılık operasyonu
Malatya'da gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.
11.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:23
Malatya'da gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ile tütün satışı yapılan iki farklı iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramada, 1726 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 191 paket gümrük kaçağı sigara, 660 tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheliye işlem yapıldı.
Kaynak: AA