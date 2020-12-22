Malatya'da kaçakçılık operasyonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da kaçakçılık operasyonları

22.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:11
Malatya'da kaçakçılık operasyonları

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte operasyonlar gerçekleştirdi.

Durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 9 bin 810 deste sigara kağıdı, 13 baş lambası, 43 tütün tabakası ele geçirildi.

Başka bir takip edilen araçta yapılan aramada ise 46 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Özalper Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada da 24,5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 174 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 23 nargile şişesi ele geçirildi.

Olaylarla illigili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Donald Trump Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şevket Çoruh Coşkun Sabah Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Çağdaş Atan Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da kaçakçılık operasyonları | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:17:23. #1.14#
title