Malatya'da kaçakçılık operasyonları
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Malatya'da kaçakçılık operasyonları

Malatya'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 15 gümrük kaçağı cep telefon ile 24 kilogram gümrük kaçağı nargile türünü ele geçirildi.

Malatya'da kaçakçılık operasyonları
18.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:14

Malatya'da kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 15 gümrük kaçağı cep telefon ile 24 kilogram gümrük kaçağı nargile türünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Suriye uyruklu 2 şüphelinin Şanlıurfa'dan gümrük kaçağı cep telefonu getirerek, kentte piyasaya sürdüklerini belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüpheliler, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kentte 2 No'lu uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 24 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Şüpheli bir şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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