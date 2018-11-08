Malatya'da Kaçak Sigara Operasyonu

Malatya'da bir araçta 3 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve batı illerine gümrük kaçağı malzemelerin sevkinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara devam ediliyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan yol arama ve kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak, arama yaptı.

Araçtaki aramada zula diye tabir edilen gizli bölmelerde 3 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.