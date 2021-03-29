Malatya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Malatya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karatepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda O.T. (23), M.T. (22) ve Y.E.K'yi (20) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında dedektör, kürek ve demir parçası ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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