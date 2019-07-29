Malatya'da kaçak içki operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonda 304 litre kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 304 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA