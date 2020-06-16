Malatya'da kaçak balık avlayan 15 kişiye para cezası kesildi Malatya'da balık avı yasağına uymayan 15 kişiye para cezası kesildi, 4 bin metre ağ ele geçirildi.

Malatya'da balık avı yasağına uymayan 15 kişiye para cezası kesildi, 4 bin metre ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında, iç sularda sazangillere ait balık avcılığı yasak olması nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından drone ile denetim gerçekleştirildi.

Haziran ayı içerisinde Battalgazi ve Yazıhan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin birlikte yaptığı denetimlerde toplam 4 bin metre ağ ele geçirildi, 15 kişiye para cezası kesildi.

Kaynak: AA