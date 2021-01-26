Malatya'da kablo hırsızlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da kablo hırsızlığı

26.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:40
Malatya'da kablo hırsızlığı

Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haberleşme kablolarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Cemre Kemer Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da kablo hırsızlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:42:55. #1.14#
title