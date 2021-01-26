Malatya'da kablo hırsızlığı
26.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:40
Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haberleşme kablolarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş