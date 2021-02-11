Malatya'da jandarmadan yaşlılara ziyaret

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlıları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi Hatunsuyu ve Hasırcılar mahallelerine giden ekipler, yaşlılarla evlerinde bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden ve tek başına yaşayan yaşlılarla sohbet etti, vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine