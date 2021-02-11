Malatya'da jandarmadan yaşlılara ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da jandarmadan yaşlılara ziyaret

11.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:04
Malatya'da jandarmadan yaşlılara ziyaret

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlıları ziyaret etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlıları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi Hatunsuyu ve Hasırcılar mahallelerine giden ekipler, yaşlılarla evlerinde bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden ve tek başına yaşayan yaşlılarla sohbet etti, vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Özcan Deniz Seren Serengil Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Ünal Karaman Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli İntihar England Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da jandarmadan yaşlılara ziyaret - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 15:07:45. #1.14#
title