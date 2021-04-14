Malatya'da jandarmadan Kovid-19 denetimi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde, Kovid-19 kapsamında denetimleri yaptı.
Salgın tedbirleri kapsamında iş yerleriyle mesire alanlarında denetim yapan ekipler, semt pazarlarını da kontrol etti.
Personel, denetimlerde vatandaşlara salgının bulaş hızının arttığını ve kentte vaka sayılarının yükseldiğinin anlatarak, tedbirlere riayet etmelerini istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş