Malatya'da jandarmadan koronavirüs denetimi
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Malatya'da jandarmadan koronavirüs denetimi

20.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:27
Malatya'da jandarmadan koronavirüs denetimi

Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, hafta sonu vatandaşın yoğun olarak bulunduğu mesire alanları, iş yerleri, cadde ve sokaklarda denetimlerinde bulundu.

Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, hafta sonu vatandaşın yoğun olarak bulunduğu mesire alanları, iş yerleri, cadde ve sokaklarda denetimlerinde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları özellikle sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı zorunluluğuna uymaları konularında uyardı.

Denetimler sırasında işletme sahipleri de uygulamalar konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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