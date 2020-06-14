Malatya'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü konvoyla kutlandı
Malatya'da, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma ekipleri şehir turu attı.
14.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:36
Malatya'da, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma ekipleri şehir turu attı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda, Türk bayraklarıyla donatılan jandarma araçlarından oluşan konvoy, Çevreyolu, Fahri Kayahan, İnönü, Atatürk ve Mehmet Buyruk caddelerinde siren çalarak vatandaşları selamladı.
Bazı vatandaşlar da konvoya el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: AA