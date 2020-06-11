Malatya'da jandarma teşkilatından seminer Malatya'da jandarma personelleri tekstil işçilerine "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konulu seminer düzenledi.

Malatya'da jandarma personelleri tekstil işçilerine "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konulu seminer düzenledi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından Yeşilyurt ilçesindeki bir tekstil fabrikasında işçilere yönelik "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konulu seminer verildi.

Seminerde kadın astsubaylar tarafından şiddetin hayatın bir parçası olmadığı, güçlü muhabbet ve merhamet bağlarının aileyi de güçlendirdiği anlatıldı.

Seminerde, nesilden nesile taşınan şiddetin sağlıksız bir toplum modeli oluşturduğuna, kadına yönelik şiddetin ise çok boyutlu sorun oluşturduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA