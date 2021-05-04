Malatya'da jandarma "tam kapanma" kapsamında denetim yaptı
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Malatya'da jandarma "tam kapanma" kapsamında denetim yaptı

Malatya'da jandarma 'tam kapanma' kapsamında denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da jandarma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması dolayısıyla denetim yaptı.

Malatya'da jandarma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması dolayısıyla denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 denetimini sürdürdü.

Ekipler, şehirlerarası kara yolları ile çeşitli yerlerde oluşturdukları denetim noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların seyahat ve sokağa çıkma izin belgelerini kontrol etti.

Ayrıca gıda satışı yapan iş yerlerini de kontrol eden, jandarma maske ve sosyal mesafe denetimi de gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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