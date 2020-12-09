Malatya'da jandarma semt pazarında Kovid-19 denetimi yaptı
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Malatya'da jandarma semt pazarında Kovid-19 denetimi yaptı

09.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:50
Malatya'da jandarma semt pazarında Kovid-19 denetimi yaptı

Malatya'da İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları denetlendi.

Malatya'da İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları denetlendi.

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe gibi pandemi tedbirlerini denetledi.

Ekipler, pazarda tedbirlere uyan pazarcı esnafına teşekkür etti.

Jandarma ekipleri ayrıca sigara içme yasağı getirilen cadde ve sokaklarda sigara denetimi de yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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