Malatya'da jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Malatya'da jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Malatya'da jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Semt pazarlarında maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapan ekipler, esnafa Kovid-19 tedbirlerine duyarlı olmaları gerektiğini anlattı.

Yerleşim yerlerinde ise araçla anons yapan jandarma, vatandaşlardan salgın tedbirlerini uymalarını istedi.

Şehirlerarası kara yolları ile caddelerde kontrol noktası oluşturan ekipler, araçlarda bulunan vatandaşların HES kodlarını sorguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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