Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimini sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimini sürdürdü

Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da jandarma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Malatya'da jandarma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontroller yaptı.

Kentin giriş ve çıkışları ile ana arterlerde denetleme noktası kuran jandarma, durdurduğu araçlarda maske ve mesafe ile HES kontrolleri gerçekleştirdi.

Ekipler, sabah saatlerinde ise kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarında denetim yaparak, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine riayet etmeleri konusunda anons yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı
İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı
Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu
Belediyeler vasıtasıyla Almanya'ya kaçan şahıs konuştu: İşin merkezi Bingöl, haftada 3-4 otobüs gidiyordu
Tavuk çiftliğine kumar baskını: 28 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tavuk çiftliğine kumar baskını: 28 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Süleyman Soylu Antony Blinken Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cansu Dere Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da jandarma Kovid-19 denetimini sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:01:55. #1.16#

title