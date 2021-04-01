Son dakika haberleri: Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında iş yerleri, toplu taşımı araçları ve semt pazarlarında denetim yaptı.
Malatya'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında iş yerleri, toplu taşımı araçları ve semt pazarlarında denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent genelinde Kovid-19'a yönelik denetimlerini sürdürdü.
Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikaları denetleyen ekipler, maske, sosyal mesafe gibi tedbirlere riayet edilip edilmediğini kontrol etti.
İş yerlerinde de kontrollerini sürdüren ekipler, esnafa Kovid-19 tedbirlerin riayet etmenin salgınla mücadeledeki önemini anlattı.
Jandarma ekipleri toplu taşımı araçlarında da denetim yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı