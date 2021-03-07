Malatya'da Jandarma görevlileri, şiddet mağduru kadınları unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da Jandarma görevlileri, şiddet mağduru kadınları unutmadı

07.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:59
Malatya'da Jandarma görevlileri, şiddet mağduru kadınları unutmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Malatya'da kadın Jandarma görevlileri, haklarında koruma kararı bulunan şiddet mağduru kadınları ziyaret ederek çiçek hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Malatya'da kadın Jandarma görevlileri, haklarında koruma kararı bulunan şiddet mağduru kadınları ziyaret ederek çiçek hediye etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler kapsamında görevli kadın jandarmalar, kentte haklarında koruma kararı olan şiddet mağduru kadınlar ziyaret edilerek kadınlar günü kutlandı.

Ziyarette kadınlara çiçek hediye eden kadın Jandarma görevlilerine teşekkür eden şiddet mağduru kadınlar, Jandarmanın her zaman yanlarında olduklarını söylediler. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Cansu Dere Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da Jandarma görevlileri, şiddet mağduru kadınları unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 18:00:29. #1.16#
title