Jandarma engelli çocuklara hediye verdi
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Jandarma engelli çocuklara hediye verdi

03.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:08

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kırsal mahallelerde yaşayan engellileri ziyaret ederek, hediye verdi.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kırsal mahallelerde yaşayan engellileri ziyaret ederek, hediye verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kırsal mahallelerde ve sorumluluk bölgelerinde ikamet eden engellileri ziyaret etti.

Engelli çocuklarla bir süre sohbet eden ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise jandarma personeline teşekkür etti.

HediyejandarmaMalatya

Muhabir Orhan Yoldaş

Jandarma engelli çocuklara hediye verdi
Jandarma engelli çocuklara hediye verdi
Jandarma engelli çocuklara hediye verdi
Jandarma engelli çocuklara hediye verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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