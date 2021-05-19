Malatya'da jandarma ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürdü
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların HES kodlarını sorgulayarak risk durumlarına baktı.
Kentin çeşitli bölgelerindeki mesire alanlarında da denetim yapan ekipler, vatandaşların Kovid-19 tedbirlerini uyması konusunda anonslar yaptı.
Semt pazarlarını kontrol eden ekipler, sosyal mesafe, maske ile hijyen kurallarını denetledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş