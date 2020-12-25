Jandarma ekipleri 380 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi
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Jandarma ekipleri 380 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi

25.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:47

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 380 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve zoom programıyla trafik eğitimi verdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 380 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve zoom programıyla trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarmanın sorumluluk alanındaki yerlerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs dolayısıyla uzaktan trafik eğitimi verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 16 Aralık'tan itibaren 380 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Jandarma, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında uzaktan eğitimi sürdürecek.

Jandarma ekipleri 380 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi
Jandarma ekipleri 380 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi
Jandarma ekipleri 380 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi
Jandarma ekipleri 380 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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