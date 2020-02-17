Malatya'da jandarma depremzedelerin yaralarını sarıyor

17.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:52

Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinin kırsal mahallelerinde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlara destek verdi.

Depremzedelere gıda, ısıtıcı ve giyecek yardımında bulunan Jandarma personeli, vatandaşlarla birebir görüşerek, istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Kadın astsubaylar, ev ziyaretlerinde yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara hediye verdi.

Çocuklara bot, eldiven ve mont giydiren kadın astsubaylar, birlikte kardan adam yaptı.

Çadırlarının etrafı karla kaplanan bazı depremzedelere de yardımcı olan jandarma, kar küredi.

Ekipler, kar nedeniyle yolda kalan bir sürücünün aracına zincir taktı.

Kaynak: AA