: Malatya'da jandarma depremzedeleri yalnız bırakmıyor

11.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:39

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli kırsal mahallelerde depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerindeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Özellikle kentin kırsal mahallelerinde soğuk hava ve engebeli arazi şartlarına rağmen depremzedelere şefkat elini uzatan jandarma, kar yağışına rağmen çadır kurma çalışmalarına devam etti.

Jandarma ekipleri, bir yandan kırsal mahallelere taşıdığı çadırları kurarken bir yandan da depremden etkilenen çocuklarla oyun oynadı, ailelere ise gıda kolisi dağıttı.

Kaynak: AA

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