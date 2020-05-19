Malatya'da jandarma birlikleri tek ses oldu Malatya'da jandarma birlikleri tek ses oldu Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla jandarma birlikleri İstiklal Marşı okudu.

Malatya'da jandarma birlikleri tek ses oldu MALATYA - Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla jandarma birlikleri İstiklal Marşı okudu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kent genelindeki jandarma birlikleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 101. yıldönümü dolayısıyla İstiklal Marşı'nı aynı saatte okudu.Jandarmanın ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü faaliyete kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Kaynak: İHA