Malatya'da jandarma bayram öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı Malatya İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Ramazan Bayramı öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Ramazan Bayramı öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerine su döken jandarma ekipleri, mezarların başucundaki Türk bayraklarını da yeniledi.

Jandarma görevlileri, kırsal mahallelerdeki şehit kabirlerinin de bakımlarını yaptı.

Bu arada, vatandaşlar da Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Kabirlerin çevresindeki otları temizleyen vatandaşlar, mezarların çevresindeki ağaçları ve çiçekleri de suladı.

Bölgede görevli polisler de mezarlara su döküp, mezar taşlarını temizledi ve dua okudu.

Kaynak: AA