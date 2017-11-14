Malatya'da İzinsiz Hayvan Taşımaya Ceza

Malatya'nın Kale ilçesinde izinsiz büyükbaş hayvan taşıdığı belirlenen kişi ile araç sahibine 11 bin 659 lira ceza uygulandı.



İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Elazığ-Malatya D-300 Karayolu üzerinde yapılan yol kontrolü sırasında büyükbaş hayvan taşıyan bir kamyonu durdurdu.



Bingöl'den geldiği belirlenen kamyondaki hayvanların sevki için izin alınmadığını tespit edildi. 21 büyükbaş hayvan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.



Ekipler, izinsiz hayvan taşıdığı belirlenen Ö.B'ye 10 bin 56 lira, araç sahibi H.A'ya ise bin 603 lira ceza kesti.