Malatya'da "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası düzenlendi

Önder İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye geneli'nde başlatılan "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası kapsamında Malatya'nın Darende ilçesinde kan bağışında bulunuldu.

Önder İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye geneli'nde başlatılan "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası kapsamında Malatya'nın Darende ilçesinde kan bağışında bulunuldu.

Darende Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesinin katkılarıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyasına ilçe halkı destek verdi.

Yurt genelinde sürdürülen kampanya için öğretmen, öğrenci, kamu personeli ve vatandaşlar da Türk Kızılay Standı'nda kan bağışında bulundu.

Pandemi tedbirleri altında düzenlenen kampanyada 40 ünite kan toplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen