Malatya'da İtfaiyeciler Alevlerle 'Afrin' Yazdı
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Malatya'da İtfaiyeciler Alevlerle 'Afrin' Yazdı

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler ateşle 'Afrin' yazarak "Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Malatya'da İtfaiyeciler Alevlerle 'Afrin' Yazdı

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler ateşle 'Afrin' yazarak " Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Sivas Caddesi üzerinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeciler, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı ay- yıldız çizerek, yanıcı bezlerle 'Afrin' yazdı. Akşam saatlerinde Afrin yazısından çıkan alevlerin belirgin oluşu dikkatleri üzerine çekti.

- Malatya

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