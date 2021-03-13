Malatya'da İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi

13.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:30
Malatya'da İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi

Battalgazi Belediyesince, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencileri arasında "İstiklal Ruhlu Çocuklar" isimli, İstiklal Marşı okuma yarışması gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesince, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencileri arasında "İstiklal Ruhlu Çocuklar" isimli, İstiklal Marşı okuma yarışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Battalgazi Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "İstiklal Ruhlu Çocuklar" konulu yarışmanın ödül töreni belediyenin konferans salonunda yapıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatan için canını göz kırpmadan veren, milletin yaşamış olduğu duyguları dile getiren Mehmet Akif Ersoy ile tüm şehitleri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un ortak payda olduğunu dile getiren Güder, şöyle devam etti:

"Ülkesine sahip çıkan, ülkesi için canını veren ve herkese hitap eden ortak abidemizdir. Bunu yazılarıyla dile getirmiş ve kitaplarında nasihatlerini bizlere sıralamıştır. Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın İstiklal Marşı yılı ilan etmesi bizim ve ülkemiz açısından büyük bir anlam ifade ediyor. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız. Bizler bu günleri yaşıyorsak eğer, vatanın her köşesinde bu vatan için canın veren şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde."

Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran ise Mehmet Akif'in bütün şiirlerinin duygu ve düşüncelerle donandığını aktardı.

Konuşmaların ardından yarışmada derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 09:30:59. #1.14#
title