Malatya'da iş yerinden içerisinde para olan çantayı çalan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da iş yerinden içerisinde para olan çantayı çalan şüpheli tutuklandı

07.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:16
Malatya'da iş yerinden içerisinde para olan çantayı çalan şüpheli tutuklandı

Malatya'da, bir iş yerinden içerisinde para olan çantayı çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, bir iş yerinden içerisinde para olan çantayı çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Caddesi'ndeki bir iş yerine alkol almak için giren ve masada bulunan çantayı çalan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonla hırsızlık şüphelisi M.Y'yi yakaladı. Şüpheli, çantayı Çarmuzu yolunda tren hattı civarında bulunan bir ağacın altına sakladığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İçerisinde 4 bin 500 lira, iki çek karnesi ve muhtelif ilaçlarla bulunan çanta ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Özgü Namal Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Arda Turan Gökhan Gönül Roland Garros Fırat Aydınus
Daha Fazla Ateş Silah Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da iş yerinden içerisinde para olan çantayı çalan şüpheli tutuklandı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 14:16:30. #1.14#
title